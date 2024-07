Neuer Nachtexpress steuert bald auch St. Pölten an

Vor einigen Jahren rühmte Bürgermeister Matthias Stadler bei einer Pressekonferenz über die Vorzüge des Wohn- und Wirtschaftsstandortes St. Pölten die Tatsache, dass man von hier aus schnell mit den Öffis in Wien ist. Und somit auch gut als Bewohner der Landeshauptstadt gut am kulturellen Leben der Bundeshauptstadt teilnehmen könne. Nur beim Heimkommen hapert es, wie vor allem junge St. Pöltner wissen. Spätestens um Mitternacht sollte man an die Rückreise denken, will man den „Cinderella-Zug“ nicht verpassen. Doch genau das soll sich jetzt ändern.