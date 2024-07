Jeder fünfte Tiroler Lenker tippt während Fahrt

Knapp 60 Prozent aller Autofahrer nutzen das Handy, um zu telefonieren oder Nachrichten zu lesen oder sogar selbst welche zu schreiben. Das ist das Ergebnis einer IFES-Umfrage im Auftrag der Asfinag. In manchen Bereichen gehen die Tiroler sogar ein noch größeres Risiko ein: Im Schnitt gaben rund 20 Prozent an, Nachrichten während der Fahrt zu lesen, in Tirol sind es mit 28 Prozent deutlich mehr.