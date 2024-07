Stadt und Diözese nach Aus von Kirche vor Einigung

Übernahmevertrag bis Herbst

Nun stehe man vor einer Einigung, teilte die Stadt mit. „Die Diözese ist auf das Angebot eingegangen und bis Anfang September sollen erste Vertragsentwürfe ausgearbeitet werden“, sagt Bürgermeister Peter Molnar (SPÖ). Pfarre und Grünraum rund um das Gotteshaus sollen erhalten und ansprechend gestaltet werden, auch neue Nutzungsmöglichkeiten will man schaffen. „Zusätzlich können wir eine kleinere Fläche für die weitere Stadtentwicklung erwerben“, so Molnar. Für den Großteil der Investitionen hätte man bereits im Budget 2024 vorgesorgt, betont der Stadtchef. Dem Kremser Gemeinderat will er spätestens im Oktober die ausgearbeiteten Verträge vorlegen.