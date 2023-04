Gläubige in Krems kämpfen für Erhalt ihrer Kirche

Die Gruppe rund um Initiatorin Nicole Schüler will die Kirche erhalten und auch den Park samt seiner alten Marillengärten vor einer etwaigen Bodenversiegelung schützen. Rund 1000 Unterschriften wurden gesammelt. Mit den 111 entsprechenden Listen legte die Gruppe auch die Zukunft des Gotteshauses in die Hände der Politik. Konkret in jene des ÖVP-Vizebürgermeisters Florian Kamleitner.