Öko-Hiobsbotschaft war nur ein „Schlag ins Wasser“

Zwei Drittel nicht auf Grundwasser angewiesen

Für die EVN ist die Studie — im wahrsten Sinne des Wortes — aber nur ein Schlag ins Wasser. Der glasklare Konter gegen diese Hiobsbotschaft in Zahlen gegossen: 62 Prozent der von Greenpeace zur Sahelzone erklärten Orte haben Anschluss an das 1700 Kilometer lange EVN-Wassernetz. Mit diesen Leitungen hat der Landesversorger vor Jahren vorausschauend gegen die Erderwärmung vorgeplant. „Durch diese Vernetzung können Dürreperioden abgefedert werden. Reserven für die Verteilung des kostbaren Nasses sind aus 100 Brunnen genug da“, so EVN-Sprecher Stefan Zach.