Flucht im Finale“Wir sind alle in Schockstarre“

Rückschlag für Ried

Wir hätten sie nicht gehen lassen müssen“, so Ranftl. Für Zweitligist SV Ried ist die Causa natürlich ein herber Rückschlag in dem Bemühen, den Frauenfußball voranzutreiben. Als dritte Kraft hinter der SPG BW Linz/Union Kleinmünchen und dem LASK geplant, muss nun ein Notplan greifen: Die Spielgemeinschaft wird ab August in der Frauenklasse Süd/West kicken. „Das war alternativlos, es hätte keinen Sinn gehabt, mit dem restlichen Kader in der OÖ-Liga anzutreten“, ist Ranftl überzeugt.