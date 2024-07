SPÖ-Burgenland feierte ihre Landeshauptmänner

Das Jahr 1964 brachte für das Burgenland in politischer Hinsicht einschneidende Veränderungen: Am 22. März wurde die SPÖ mit 48,23 % erstmals stimmenstärkste Partei im Land. Spitzenkandidat Hans Bögl wurde schließlich am 12. Juni als erster Sozialdemokrat zum Landeshauptmann gewählt. Die SPÖ blieb seither die Nummer 1 im Burgenland. Es folgten Theodor Kery, Hans Sipötz, Karl Stix, Hans Niessl und Hans Peter Doskozil als Landeshauptleute.