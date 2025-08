„Schnittige“ Typen beim Feuerwehrfest Mattersburg

Es hätte ein rauschendes Fest werden sollen, und das wurde es auch. Doch was bleibt, sind nicht nur Erinnerungen an kühle Getränke und gute Musik, sondern ein echtes Stadtgespräch. In Mattersburg wurden vor dem Feuerwehrfest kurzerhand zwei Basketballkörbe gefällt – mit der Motorsäge. Der Grund? Das Festzelt war schlicht zu groß.