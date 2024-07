Plakolm fordert Verbot von Genitalbildern

400.000 Euro für Kinderschutz

Plakolm kündigte jetzt 400.000 Euro für den Kinderschutz an. Die Gelder gehen an Vereine, die Schutzmaßnahmen ergreifen, und noch bis zum 15. Oktober einreichen können. Gefördert werden etwa entsprechende Weiterbildungen, das Ausarbeiten von Konzepten oder das Stärken der Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen. „Wir wollen die Aufmerksamkeit nutzen, nachdem die Kinderschutzkampagne nach wie vor präsent ist und an vielen Orten wie Bahnhöfen noch hängt“, sagte die 29-Jährige.