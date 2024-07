Wandmalerei als Zugpferd für Gemeinden im Mölltal

40 Werke sind geplant

Das Projekt leitet die Künstlerin Edith Lesnik: „Zehn Objekte in Obervellach, Kolbnitz, Flattach und am Mölltaler Gletscher wurden schon bemalt.“ Gerhild Hartweger vom Tourismusverband: „Die Geschichte des Tals liefert sehr viel Stoff, den Künstler verarbeiten können.“ An die 40 Werke werden es nach Abschluss des Projektes sein. „Unser Ziel ist, Wanderern und Radfahrern Neues zu bieten, die Infrastruktur auszubauen. Nur wenn Außergewöhnliches geboten wird, tragen Gäste diese Botschaft in die Welt hinaus und lotsen neue Urlauber in unsere Region“, sagt Hartweger.