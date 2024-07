Trump will Taiwan unter einer Bedingung schützen

Trump über Xi: „Sehr guter Freund!“

„Das (will China) aber nicht tun, weil sie nicht all diese Chipfabriken verlieren wollen“, so der frühere US-Präsident. „An ihrer Stelle würde ich mich jetzt nicht so sicher fühlen, aber denken Sie daran: Taiwan hat uns unser Chip-Geschäft weggenommen, ich meine, wie dumm sind wir? Sie haben uns unser gesamtes Chip-Geschäft weggenommen.“, so der 78-Jährige weiter.