Taylor Swift: Das Leben der Königin für Einsteiger

Von der Weihnachtsbaumfarm ins Stadion

Das Wunder Taylor Swift versucht die heute Abend (ORF 1, 21 Uhr) ausgestrahlte Dokumentation „The True Story Of Taylor Swift“ zu ergründen und geht dabei nach einer Dreiviertelstunde über die Ziellinie. Dass es in der Kürze nicht unbedingt groß in die Tiefe gehen kann, versteht sich von selbst. Man wird Zeuge von nachgestellten Bildern aus Swifts Heimatort Pennsylvania und erfährt, dass sie beim Aufwachsen auf einer Weihnachtsbaumfarm gerne hoch zu Ross, auf Shoppingtour oder auf Fußballfeldern unterwegs war – obere Mittelschicht „made in America“ eben.