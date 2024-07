Grazer Trainer wird zum Basketball-Ferguson

„Das werde ich nie vergessen“

Dass er im Herbst in seine achte Saison in Graz startet, war beinahe klar. „Ich genieße die Zeit in Graz, die Leute im Vorstand sind längst meine Freunde, das werden sie auch bleiben, wenn wir uns einmal trennen. Sie haben an mich geglaubt, als niemand an mich geglaubt hat. Das werde ich nie vergessen. Im Spaß sage ich immer zu ihnen, dass ich beim UBSC der Alex Ferguson von Manchester United werden will (lacht).“ Neben Dragsic soll auch Co-Trainer Dimitris Sarikas beim Klub bleiben. Neben den Österreichern Elias Podany, Lukas Simoner oder Valentin Siegmund sieht es auch mit einer Rückkehr von US-Werfer Jeremy Smith gut aus.