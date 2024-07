Geschundene Esel verbinden die Herzen von Menschen

Engagement frisst viel Zeit und Geld

75.000 Euro im Jahr kostet das den Pensionisten, der mit seiner Initiative schon die höchsten Tierschutzpreise (auch den von Land und „Krone“) gewonnen hat, weil es so etwas in der Form kaum gibt. Aber Uli (und sein großartiges Team!) versorgt nicht „nur“ die Esel, bringt sie im Sommer auf Almen, pflegt die Wiesen, mistet aus, hat so viel zu tun, dass der Tag dreimal so viele Stunden bräuchte. Ihm ist auch das Verbindende wichtig.