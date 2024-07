Neue Gewitter kommen wieder auf die Steiermark zu

Feuerwehrmann (45) verletzt

Bei den Aufräumarbeiten in Mettersdorf am Saßbach wurde am Samstagabend ein 45-Jähriger verletzt. Ein Baum traf ihn. Schon am Freitag war in Krems, einer Siedlung in Voitsberg, ein Feuerwehrmann (27) bei Arbeiten von einem umfallenden Baum getroffen worden.