In Final-Neuauflage steht Geschichte auf dem Spiel

Djokovic auf Rekord-Jagd

Djokovic steht heute zum 37. Mal im Finale eines Grand Slams, gewann 24 – mit Sieg Nummer 25, seinem achten in Wimbledon (so viele wie Rekordhalter Roger Federer), würde er nicht nur zum drittältesten Major-Sieger der Geschichte aufsteigen, sondern die alleinige Nummer eins werden. Bislang teilt er sich die Marke von 24 mit Margaret Court. „Es steht Geschichte auf dem Spiel“, betont Djokovic, der sich erst vor einem Monat am Knie hat operieren lassen, dennoch zum sechsten Mal in Serie im Finale des Rasen-Klassikers steht: „Wimbledon holt immer das Beste aus mir heraus. Ich hoffe, dass ich meine Hand wieder an die Trophäe kriege.“