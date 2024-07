Wimbledon: Carlos Alcaraz gegen Novak Djokovic

Achtelfinalsieg in Paris, dann Absage für das Viertelfinale und ein kurzfristiger Eingriff am Meniskus des rechten Knies. Gut fünf Wochen später steht der 37-jährige Serbe Novak Djokovic am Sonntag tatsächlich im Finale von Wimbledon. Das grenzt an ein Wunder. „Ich will wirklich um den Titel zu spielen“, hatte er nach seiner Ankunft in Wimbledon gesagt. Die Chance auf Major-Titel Nummer 25 gegen Vorjahressieger Carlos Alcaraz ist also da.