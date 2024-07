Finale: Krejcikova gegen Paolini ab 15 Uhr LIVE

Bis 2024 ist sie nicht über Runde zwei bei einem Major hinausgekommen, nun steht Jasmine Paolini mit 28 Jahren zum zweiten Mal binnen weniger Wochen in einem Grand-Slam-Endspiel. Die 1,63 m große Italienerin ist für das Finale heute gegen die Tschechin Barbora Krejcikova nun sogar Favoritin. Paolini wird in jedem Fall am Montag neue Nummer 5 der Welt. Fix ist: zum achten Mal in acht Jahren wird ein anderer Name auf der Trophäe eingraviert.