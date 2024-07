Fahrer suchte Handy: Autos kollidierten auf A12

Der 18-jährige Türke fuhr am Samstag gegen 7.30 Uhr auf der A12 bei Kolsass (Bezirk Innsbruck-Land) in Richtung Kufstein. Der Polizei gegenüber gab er an, dass sein Handy aus der Halterung gefallen sei und er es habe vom Boden aufheben wollen.