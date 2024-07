„Einfach maßlos!“ Zoff um EM-Shootingstar Williams

Bilbao-Boss mit Rundumschlag

Für Unmut sorgt dieses öffentliche Wettbieten und die immer häufiger an Williams gestellten Fragen über seine sportliche Zukunft unterdessen bei seinem aktuellen Verein. „Nico wurde in den vergangenen Wochen maßlos und unkontrolliert mit Fragen zu seiner Zukunft bombardiert, obwohl er bei der spanischen Nationalelf ist, um die Europameisterschaft zu bestreiten. Der Verband hat es unserer Meinung nach nicht verstanden, Nico davor zu schützen“, wütete so jetzt etwa Bilbao-Präsident Uriarte.