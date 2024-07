Toto Wolff bestätigt Mercedes-Interesse an Alonso

„Hätte mehr Titelrennen gewonnen“

Schade, wie Wolff findet. Denn mit ein paar anderen Entscheidungen wäre in der Karriere des mittlerweile 42-Jährigen mehr drinnen gewesen, ist der Wiener überzeugt. „Auch wenn es in der Geschichte des Sports Fahrer gibt, die mehr Titel als Fernando geholt haben, er hätte mehr Titelrennen gewonnen, wenn er seine Karriere anders gestaltet hätte“, so Wolff.