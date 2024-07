Sainz schildert: „Es war schon immer kompliziert“

Doch auch ohne diese Entwicklungen sei die Wahl nach dem richtigen Team keine einfache, wie Sainz festhält. „Es war immer kompliziert, eine solche Entscheidung ist nie einfach – oder zumindest nicht so einfach, wie sie in den Medien dargestellt wird. Deshalb habe ich diese Wahl noch nicht gefällt“, erklärte der dreifache Grand-Prix-Sieger. „Es ist auch ein bisschen ein Ratespiel, man braucht Glück und versucht, herauszufinden, was in der Formel 1 passiert.“ Bis für den 29-Jährigen ein neues Kapitel beginnt, will er in den verbleibenden Saisonrennen mit Ferrari das Beste herausholen. In der Fahrer-WM liegt er aktuell mit 146 Zählern auf Rang vier.