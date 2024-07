Staatssekretärin Plakolm beendet „Dürüm-Debatte“

Im Superwahljahr sind sich die politischen Mitbewerber wohl für nichts zu schade. Sogar ein harmloses Instagram-Posting der ÖVP-Staatssekretärin Claudia Plakolm sorgte in der Politik und auf Social-Media für Wirbel. „Erst predigt die ÖVP die Leitkultur, dann filmt sich die Staatssekretärin beim Essen eines Dürüms am Dürümstag“, heißt es da in Postings und hinter vorgehaltener Hand.