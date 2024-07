Mit den Öffis gratis zu den Generali Open in Kitz

„Spitzensport und Nachhaltigkeit“

In Kooperation mit dem VVT können Tennis-Fans, die eines der begehrten Tickets für Kitzbühel ergattert haben, den öffentlichen Personennahverkehr in Tirol vom 20. bis zum 27. Juli zur An- und Abreise gratis nutzen. Man wolle damit eine „Vorreiterrolle in der Tenniswelt einnehmen“ und zeigen, „dass Spitzensport und Nachhaltigkeit perfekt zueinander passen.“