Absturz in Gletscherspalte: Sohn hielt Vater fest!

Dramatische Szenen spielten sich am Donnerstag im Tiroler Pitztal ab: Beim Abstieg von der 3774 Meter hohen Wildspitze fiel ein Deutscher (60) mehrere Meter in eine Gletscherspalte. Der Sohn – die beiden bildeten eine Seilschaft – konnte einen weiteren Absturz seines Vaters verhindern. Er schlug Alarm, während sein Papa kopfüber in der Spalte hing.