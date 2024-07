„Mähtrac“ ging in Osttiroler Feld in Flammen auf

Feueralarm am Mittwochabend in Osttirol: In einem Feld in Matrei geriet ein landwirtschaftliches Gefährt, ein sogenannter „Mähtrac“, in Brand. Die verständigte Feuerwehr war rasch zur Stelle. Verletzt wurde zum Glück niemand. Ursache dürfte wohl ein technischer Defekt gewesen sein.