ÖVP setzt auf den Slogan „Vorarlberg geht vor“

Markus Wallner (57) hat schon einige politische Schlachten geschlagen, er ist seit 2011 Regierungschef und somit länger im Amt als alle seine Kollegen in den anderen Bundesländern. Die Landtagswahlen im Herbst sind seine dritten als Spitzenkandidat. Also „Business as usual“? Davon könne keine Rede sein, so Wallner, zumal sich die Welt in den vergangenen Jahren massiv verändert habe: „Wir stehen vor einer Zeitenwende. Auch das Land Vorarlberg muss sich für Situationen rüsten, die wir vielleicht noch gar nicht so gut kennen.“ So spricht ein Landeshauptmann, der in den vergangenen Jahren Krisen managen musste, die in dieser Form nicht absehbar waren.