Mit der „Krone“ als VIP zur 3×3 Basketball-EM

Nicht weniger als 70.000 Zuschauer kamen im Vorjahr zur WM der 3x3-Basketballer auf den Rathausplatz. Jetzt kehrt der Hype zurück in die Bundeshauptstadt! Von 22. bis 25. August steigt auf der Kaiserwiese zwischen Praterstern und Würstelprater der FIBA 3x3 Europe Cup powered by win2day – also die EM! Mit der „Krone“ können Sie live dabei sein.