„Wir werden den Talenten nichts schenken“

Anders als in der dominikanischen Republik, wo der Spanier Teamchef war. Aber nur ganz kurz. Nach vier Partien ergriff er die „Flucht“. „Egal, ob Spieler oder Betreuer – keiner kam jemals pünktlich. Dort kannst du nur Urlaub machen.“ Stripfing eignet sich dafür nicht. Fußballerisch sei man für die kommende Zweitliga-Saison jedoch mehr als gerüstet. „Die Spieler haben mich positiv überrascht. So eine enorme Qualität hätte ich nicht erwartet“, ist Bea vom Kader angetan. „Die Jungs ziehen im Training alle mit, versuchen, meine Spielphilosophie zu verinnerlichen.“

Die Mischung macht's

Auf welche Art von Fußball darf man sich freuen? „Wir müssen für jeden Gegner ab der ersten Minute an unangenehm sein, hoch pressen. Natürlich benötigt es da auch die richtige Mischung, Kompaktheit!“ Und einen Taktgeber. Christian Gartner ist einer davon, wird nach Kreuzbandriss in zwei Wochen das Teamtraining aufnehmen. „Ein unglaublicher Kicker. Er gibt aber das Tempo vor, wir werden nichts überstürzen.“ Zumal die Marchfelder laut Bea breit aufgestellt sind.