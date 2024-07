„Lewis Hamilton kehrt als jubelnder König zurück!“

ITALIEN:

„La Gazzeta dello Sport“: „Lewis Hamilton ist wieder der König. Und das gelang ihm in Silverstone, wo er zum neunten Mal gewann. Ein absoluter Rekord.“

„La Repubblica“: „The King. Lewis kehrt als jubelnder König in seine Heimat zurück. Hamilton gewinnt in Silverstone vor 164.000 Zuschauern, die auf ihn gewartet haben. Die Zielflagge wird von Brian May, dem Gitarristen von Queen, geschwenkt.“