Wer gewinnt den Grand Prix in Silverstone?

Mercedes hat sich die erste Startreihe für den Großen Preis von Großbritannien gesichert. In einem spannenden Formel-1-Qualifying auf auftrocknender Strecke in Silverstone holte sich Spielberg-Sieger George Russell am Samstag die Pole Position vor Lewis Hamilton und McLaren-Pilot Lando Norris. Red-Bull-Weltmeister Max Verstappen musste sich nach einem Ausritt und beschädigtem Unterboden mit dem vierten Startplatz für den Grand Prix am Sonntag (16 Uhr) begnügen.