Hamilton: „Ich kann nicht aufhören zu weinen“

Der Brite wechselt bekanntlich 2025 zu Ferrari, es war also sein letzter Auftritt in Silverstone im silbernen Boliden. „Das ist mein letztes Rennen hier für dieses Team. Ich freue mich so, dass ich es für sie gewonnen habe. Ich werde für immer dankbar sein für jeden Einzelnen bei Mercedes. Das ist unglaublich, es gibt kein besseres Gefühl.“