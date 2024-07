Das ist unser Leichtathletik-Team für Olympia

Leider rückte zum Nennschluss kein weiterer österreichischer Athlet bzw. keine Athletin mehr nach. Größtes Pech hatte Siebenkämpferin Verena Mayr, die als 25. in der „Road to Paris“, der Qualifikations-Rangliste für die Spiele, ihre Teilnahme um nur einen Platz verpasste. Auch Karin Strametz schrammte über 100 m Hürden nur hauchdünn am Start in Paris vorbei. Sie lag in der „Road to Paris“ auf Platz 45 – aber nur 40 Hürdensprinterinnen sind bei den Spielen zugelassen.