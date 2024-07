Motorradfahrer (53) bei Sturz schwer verletzt

Es war etwa 16.30 am Freitagabend, als drei tschechische Staatsbürger (51, 53 und 60) gemeinsam mit ihren Motorrädern auf der B70 in Fahrtrichtung Graz fuhren. Der Verkehr stockte, weshalb der 51-Jährige leicht abbremste, was jedoch der 53-Jährige zu spät bemerkte.