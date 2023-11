Neue Fragen zu schwarz-blauen Naturschutzplänen

Am Montag ist für die gesamte EU die Erneuerbare-Energien-Richtlinie in Kraft getreten. Deren Ziel sind schnellere Genehmigungsverfahren für erneuerbare Projekte. Also genau das, was auch das Land mit seinem Gesetzespaket bezwecken will. Die Staaten müssen Gebiete nennen, in denen der Ausbau besonderen Vorrang bekommt. Auch das könnte Salzburg noch betreffen.