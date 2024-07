„First Service“ im Tennis-Hotspot Oberpullendorf

Zum rekordverdächtigen 16. Mal in Folge gehen derzeit die Österreichischen Staatsmeisterschaften auf der Anlage des Sport-Hotel Kurz in Oberpullendorf über die Tennis-Bühne. Dort, wo seit September 2022 die Tennisakademie Burgenland (TEAK) beheimatet ist, die sich unter der Oberhoheit von Wolfgang Thiem innerhalb kürzester Zeit zu einer renommierten Sporteinrichtung in Österreich entwickelt hat. Nachwuchstalente werden in der TEAK geformt und geschmiedet, zahlreiche Jugendliche aus dem Burgenland spielen auf nationaler Ebene in ihren Altersklassen an der Spitze mit.