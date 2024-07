Bittere Tränen nach Topchance in der Nachspielzeit

Komplette Leere bei Österreichs EM-Helden! Die Truppe von Ralf Rangnick hat es am Dienstagabend verpasst, sich für ihre tolle Leistung in der Gruppenphase zu belohnen, musste sich der Türkei im Achtelfinale mit 1:2 geschlagen geben. Besonders bitter ging der Abend für Christoph Baumgartner zu Ende, der in der Nachspielzeit bei einer Topchance in Goalie Mert Günok seinen Meister fand.