Angeklagter Finanzleiter in Erklärungsnot

„Bringen wir zu Ende, was wir angefangen haben.“ Mit diesen Worten richtete sich am Dienstag die vorsitzende Richterin des Schöffensenats, Verena Wackerle, an den bereits im Mai einvernommenen ehemaligen Finanzleiter. Doch auch diesmal blieben für die Frau Rat am Ende mehr Fragen offen, als durch den Beschuldigten nachvollziehbar beantwortet. So sagte der Angeklagte aus, dass er über Jahre hinweg der Einzige gewesen sei, der Überweisungen vom Hauptkonto der Gemeinde durchgeführt habe. Auf Nachfrage der Richterin, wie es so etwas geben könne, antwortete der Beschuldigte lapidar: „Das war immer so.“