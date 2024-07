OÖ produziert pro Kopf mehr PV-Strom als China

In absoluten Zahlen sieht es freilich anders aus

Weitere Details zum Pro-Kopf-Vergleich: Hier stehe unser Bundesland auch besser da als Deutschland und der Rest Österreichs. Wobei es einzuschränken gilt: Wurden in OÖ 2023 PV-Anlagen mit 500 Megawatt (MW) Leistung installiert, so waren es in China 217.000 Megawatt. Deutschland kam auf 15.100 MW, im gesamten österreichischen Bundesgebiet waren es 2600 MW.