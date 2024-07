„Wird heuer das offenste Wimbledon seit 20 Jahren“

Die wichtigsten Ergebnisse vom ersten Tag

HERREN: Vukic (Aus) – Ofner 6:7, 6:4, 6:3, 3:6, 7:6 (8); Sinner (It/1) – Hanfmann (D) 6:3, 6:4, 3:6, 6:3; Alcaraz (Sp/3) – Lajal (Est) 7:6, 7:5, 6:3; Medwedew (Rus/5) – Kovacevic (US) 6:3, 6:4, 6:2; Ruud (Nor/8) – Bolt (Aus) 7:6, 6:4, 6:4; Dimitrow (Bul/10) – Lajovic (Ser) 6:3, 6:4, 7:5; Paul (US/12) – Martinez Portero (Sp) 6:2, 6:1, 4:6, 6:3; Shapovalov (Kan) – Jarry (Chi/19) 6:1, 7:5, 6:4. DAMEN: Gauff (US/3) – Dolehide (US) 6:1, 6:2; Paolini (It/7) – Sorribes Tormo (Sp) 7:5, 6:3; Sun (Nzl) – Zheng Qinwen (Chn/8) 4:6, 6:2, 6:4; Sakkari (Gre/9) – Kessler (US) 6:3, 6:1, Keys (US/12) – Trevisan (It) 6:4, 7:6, Kasatkina (Rus/14) – Shuai Zhang (Chn) 6:3, 6:0, Navarro (US/19) – Qiang Wang (Chn) 6:0, 6:2.