Dieser Transfer bringt Sturm zwei Millionen!

Sturm hatte sich die Dienste des pfeilschnellen Ghanesen 2022 noch um ein Butterbrot gesichert. Doch in Graz blieb Fuseini der Durchbruch verwehrt, mehr als ein Joker-Dasein war nicht drinnen. Der Wechsel auf Leihbasis im Jänner die logische Folge. Bei Randers FC in Dänemark explodierte die „Rakete“: neun Tore in 16 Partien! „Mo“ trieb seinen Marktwert im Frühjahr damit von 600.000 auf zwei Mio. Euro.