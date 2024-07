„Bei uns brennt jeder bis in die Fingerspitzen“

„Das letzte Match ist gefühlt schon lange her“, nickt Bayern-Legionär Konrad Laimer. „Aber wir haben die zusätzlichen Tage genutzt. Am Dienstag kann es endlich losgehen.“ Die einwöchige Pause nach dem 3:2 gegen die Oranjes tat gut, riss die Rangnick-Truppe aber auch aus dem gewohnten 4-Tages-Rhythmus bei der EURO. Ein Nachteil? Das glaubt keiner. Denn es blieb Zeit für (mentale) Ablenkung. Am Golfplatz, an der Tischtennis-Platte, am Kartentisch oder beim Spikeball – die Fotos aus dem Berliner Mannschaftshotel erinnern fast an eine Schullandwoche. Die Stimmung ist überragend.