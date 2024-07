Leipzig, wir kommen! Fans bereit für nächste Party

Mit dem Aufstieg ins Achtelfinale geht die Party nun weiter, lautet die nächste Destination Leipzig. Die „Fankurve Österreich“ rief bereits alle Fanklubs zum gemeinsamen Fanmarsch vor dem Achtelfinal-Hit gegen die Türkei (Anpfiff ist um 21 Uhr) auf. Welcher am Dienstag um 17 Uhr beim Richard-Wagner-Platz in Leipzig starten, rund eine Stunde dauern und am späten Abend hoffentlich im nächsten rot-weiß-roten Jubel-Meer münden wird. „Stadion der 100.000“In einem Stadion mit Geschichte und Geschichten: Denn an der Stelle der heutigen Red Bull Arena wurde 1955 mit dem Zentralstadion eines der Symbole der DDR errichtet. Das „Stadion der 100.000“ – so bezeichnet nach dem gigantischen Fassungsvermögen – entstand in nur 16 Monaten Bauzeit, 180.000 freiwillige Helfer beteiligten sich in über 730.000 Arbeitsstunden daran. Damit verschwand auch ein Drittel der Kriegstrümmer in Leipzig aus dem Stadtbild, sie formten den 23 Meter hohen Stadionwall aus 1,5 Millionen Kubikmetern Schutt.