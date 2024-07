Baum stürzt bei Unwetter auf Pkw – Lenker verletzt

Heftige Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturm zogen am Sonntag insbesondere über das Tiroler Unterland: Nachdem unter anderem am Achensee eine gewaltige Mure abgegangen und die kleinste Stadtgemeinde Österreichs beinahe „abgesoffen“ war, kam es in Alpbach (Bezirk Kufstein) zu einem fatalen Zwischenfall: Ein Baum stürzte direkt auf das Auto eines 61-jährigen Einheimischen – der Mann erlitt dabei Verletzungen.