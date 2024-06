Heftige Gewitter mit schweren Folgen über Tirol

In Tirol kam es am späten Sonntagnachmittag zu teils heftigen Gewittern mit schwerwiegenden Folgen. So musste die Achenseestraße nach einem Erdrutsch um 17 Uhr zwischen Maurach und Achenkirch beim Gasthaus Bergkristall in beide Richtungen gesperrt werden. Die Aufräumarbeiten ziehen sich über Stunden, Verletzte gibt es keine.