Reifen traf Auto: Steirerin starb auf Italienreise

Tiefe Trauer im Haus Zirngast. Wie die KPÖ der „Krone“ bestätigt, ist die Mutter des Grazer Gemeinderats Max Zirngast am Mittwoch bei einem besonders tragischen Verkehrsunfall in Italien ums Leben gekommen. Die 64-Jährige war mit ihrem weißen Citroën abends auf der Autobahn A 4 in Richtung Venedig unterwegs, als sich in Meolo das Rad eines in entgegengesetzte Richtung fahrenden Kühllastwagens löste.