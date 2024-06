Comeback! Hartbergs „Herz“ schlägt wieder

Drei weitere Transfers

Zügellos scheinen Hartbergs Verantwortliche in den letzten Tagen am Transfermarkt gewesen zu sein: Neben Diarra wurde die Verpflichtung des 23-jährigen Slowenen Benjamin Markus – ebenfalls für das defensive Mittelfeld – bekannt gegeben. Der Kapitän aus Domzale wechselt fix bis 2026 zum TSV. Der 19-jährige Jonas Karner und der 21-jährige Sandro Schendl unterzeichneten jeweils einen Zweijahresvertrag mit Option auf Verlängerung. Am Samstag steigt der erste Test auswärts in Wels (16).