Wer geht da noch in die Politik?

In Wirtschaftskreisen wird da oft argumentiert: Welcher tüchtige Manager will da heutzutage noch in die Politik? Welche Frau, die auf der Karriereleiter flott nach oben klettert, wäre dazu bereit? Zu vieles schreckt ab. Manager in den besten Berufsjahren würden in der Politik weniger verdienen, aber das ist gar nicht das stärkste Argument. Als viel negativer wird eingeschätzt, wie man als Politiker förmlich zum Freiwild wird: Schwächen werden gnadenlos ausgeweidet (siehe Bidens Vergesslichkeit), es geht in den Auseinandersetzungen meist auch nicht um die bessere Lösung, sondern darum, wer dem anderen spektakulärer ein Haxel stellt (Sie können gerne bei Frau Gewessler nachfragen, wie das genau geht).