Zum Abschied gibts 41 musikalische Häppchen

„Some babies were made in less than a minute”, besingt Paul & Pets die großen Dinge, die man in einer kurzen Zeit erreichen kann. Der Song in er dies tut, ist selbst kaum eine Minute lang, denn genau das ist das Konzept hinter dem Sampler „Have a Minute?“: Insgesamt 41 Songs von 41 verschiedenen Acts sind darauf zu finden, die jeweils eine Länge von einer Minute haben. Damit bleibt man bei Pumpkin seinen Indie-Wurzeln treu, findet aber trotzdem auch einen Weg in die Zukunft, die (dank TikTok und Co.) auch musikalisch immer ungeduldiger wird.