Wirbel bei ÖFB-Gegner: „Wurde völlig aufgebauscht“

Für Kavlak sind die Rollen vor dem EM-Achtelfinale am Dienstag in Leipzig jedenfalls klar verteilt. Österreich gehe als Favorit in das Duell mit der Türkei, sagte der Ex-ÖFB-Teamspieler mit türkischen Wurzeln. „Das ist klar, wenn man in einer Gruppe mit Frankreich und den Niederlanden Erster wird“, erklärte der Wiener. Vom bisherigen Auftreten der Österreicher bei der EURO zeigte sich Kavlak beeindruckt.